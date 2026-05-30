به مناسبت گرامیداشت غدیر خم، پویش «هر خانواده یک محفل قرآن» برگزار می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با اختصاص تنها ۱۵ دقیقه از زمان خود، یک محفل ساده و صمیمی قرآنی در منزل برپا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش «هر خانواده یک محفل قرآن» با شعار «هدیه‌ای به امیرالمؤمنین علی (ع)» در راستای ترویج سبک زندگی قرآنی و تقویت فضای معنوی خانواده‌ها از سوی نهضت «ستاره‌های زمین» برگزار می‌شود.

براساس فراخوان این پویش، خانواده‌ها می‌توانند با اختصاص تنها ۱۵ دقیقه از زمان خود، یک محفل ساده و صمیمی قرآنی در منزل برپا کنند. در این محفل خانوادگی، اعضای خانواده با قرائت چند آیه از قرآن کریم، بیان خاطره‌ای یا فضیلتی از امیرالمؤمنین (ع)، پذیرایی ساده و ثبت تصویری از این دورهمی در این حرکت فرهنگی مشارکت داشته باشند.

دبیرخانه پویش اعلام کرده است که هدف از اجرای این برنامه، گسترش فرهنگ تلاوت قرآن در خانه‌ها و ایجاد فضایی آکنده از نور قرآن و محبت اهل‌بیت (ع) به‌ویژه حضرت علی (ع) در کانون خانواده است.

برگزارکنندگان از خانواده‌های علاقه‌مند خواسته‌اند تصویر محفل خانوادگی خود را به همراه نام و نام خانوادگی، شهر و شهرستان محل سکونت به شناسه اعلام‌شده در فضای مجازی ارسال کنند.

همچنین به قید قرعه، ۱۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی به خانواده‌های شرکت‌کننده در این پویش اهدا خواهد شد.

این پویش با هشتگ‌های «هر خانه یک مهمانی علوی» و «ستاره بشیم» در فضای مجازی در حال اجراست و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مجموعه «ستاره‌های زمین» setare ۱۱۴.ir مراجعه کنند.