پخش زنده
امروز: -
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از انعقاد چندین تفاهمنامه و قرارداد برای احداث «پردیس سلامت هوشمند» در پردیس بابایی این پارک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سیدجواد مولی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه تربیت مدرس و گروه دانشبنیان «تجهیزات پزشکی رئوف شفا» اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف ایجاد پردیس سلامت هوشمند در پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه و در راستای تحقق مأموریتهای دانشگاه تربیت مدرس بهعنوان یکی از دانشگاههای پیشرو در حوزه پژوهشهای مسئلهمحور، توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد دانشبنیان کشور به امضا رسیده است.
وی افزود: پردیس سلامت هوشمند در حوزههای سلامت، تجهیزات پزشکی، دارو، هوش مصنوعی، محصولات پیشرفته درمانی (ATMP)، فناوریهای نوین مرتبط و همچنین استقرار و حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعالیت خواهد کرد.
مولی همچنین از انجام رایزنیها و توافقهای اولیه با ستاد زیستفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری خبر داد و گفت: بر اساس این همکاریها، زمینه استقرار و حمایت از استارتاپهای فعال در حوزه سلامت در قالب ایجاد زنجیرهای مرتبط از شرکتها و استارتاپها با زمینه فعالیت مشترک و همپوشان در پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس فراهم خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در ادامه به امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه تربیت مدرس و سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران اشاره و اظهار داشت: در راستای تکمیل طرح کمربند سبز پیرامون شهر تهران، ارتقای زیرساختهای نگهداری و آبیاری فضای سبز و حفاظت مؤثر از عرصههای طبیعی، تفاهمنامه توسعه فضای سبز اراضی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس واقع در بزرگراه شهید بابایی میان دو طرف منعقد شده است.
وی افزود: در چارچوب این همکاری، طراحی و اجرای پیادهراه سلامت و جاده سلامت در محدوده پارک علم و فناوری دانشگاه با دسترسی آزاد برای عموم نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای کیفیت محیطی پردیس، در توسعه فضاهای سلامتمحور و افزایش رفاه شهروندان نقش مؤثری خواهد داشت.