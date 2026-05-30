به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی شهرستان دورود در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا ،به یک دستگاه خودرو نیسان حامل بار مشکوک را در این شهرستان متوقف کردند.

در بازرسی از خودروی توقیفی، دو تن و ۱۰۰ کیلوگرم شکر در قالب ۴۲ کیسه ۵۰ کیلوگرمی کشف ضبط شد.

در این زمینه دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع @ضایی شهرستان دورود معرفی شدند.