رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تا ۲۵ خردادماه فرصت دارند مرحله دانشگاهی تمامی رشتههای بخش آوایی را برگزار و نتایج نهایی را حداکثر تا ۲۸ خردادماه به دانشگاه علوم پزشکی اهواز ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد باقریبیلندی با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذشده درباره سیامین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اظهار کرد: پس از بررسی شرایط موجود و دریافت نظرات مدیران فرهنگی و قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی، دبیران کلانمناطق، رؤسای بخشهای مختلف جشنواره و مسئولان کمیتههای اجرایی، بازنگری در زمانبندی برخی بخشهای جشنواره در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این تصمیم با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور و فراهمسازی شرایط مناسب برای مشارکت گستردهتر دانشگاهیان در مراحل مختلف جشنواره اتخاذ شده است.
باقریبیلندی با اشاره به بخش آوایی جشنواره گفت: براساس برنامهریزی جدید، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تا ۲۵ خردادماه فرصت دارند مرحله دانشگاهی تمامی رشتههای بخش آوایی را برگزار و نتایج نهایی را حداکثر تا ۲۸ خردادماه به دانشگاه علوم پزشکی اهواز بهعنوان متولی این بخش ارسال کنند.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت مهمترین تحول این دوره از جشنواره را نحوه برگزاری آزمونهای بخش معارفی عنوان کرد و افزود: برای نخستینبار آزمون رشتههای معارفی بهصورت متمرکز و برخط برگزار خواهد شد. این اقدام در راستای ارتقای کیفیت فرآیند ارزیابی، ایجاد وحدترویه در سنجش شرکتکنندگان و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوریهای نوین در فعالیتهای قرآنی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: برگزاری آزمون بهصورت یکپارچه و سراسری، امکان ارزیابی دقیقتر و عادلانهتر شرکتکنندگان را فراهم میکند و میتواند گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای قرآنی دانشگاهی باشد.
باقریبیلندی با تأکید بر جایگاه جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در میان رویدادهای قرآنی کشور تصریح کرد: این جشنواره هرساله با حضور گسترده دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی برگزار میشود و یکی از مهمترین بسترهای شناسایی و حمایت از استعدادهای قرآنی در جامعه دانشگاهی به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای تغییرات جدید، شاهد افزایش سطح کیفی رقابتها و مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در بخشهای مختلف جشنواره باشیم.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی زمانبندی و نحوه برگزاری سایر بخشهای جشنواره از طریق دانشگاههای علوم پزشکی و کانالهای رسمی اطلاعرسانی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.