واحدهای متخلف گرانفروش با نصب پارچه نوشته، مهر و موم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: در طرح گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی و بررسی گزارش شکایات مردمی از یک واحد صنفی عرضه کالاهای اساسی در شهر کاشان بازرسی شد.
مصطفی گلشن افزود:در بازرسی میدانی ضابطان تعزیرات تخلف گرانفروشی در فروش کالا بر اساس فاکتورهای خرید مشاهده و با محرز شدن تخلف، دستور مهر و موم محل تخلف صادر شد.
گلشن خطاب به همشهریان کاشانی گفت: گزارشات و مشاهدات میدانی و شکایات خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهید.