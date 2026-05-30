واحد‌های متخلف گران‌فروش با نصب پارچه نوشته، مهر و موم می‌شوند.

واحد‌های متخلف به گرانفروشی در کاشان مهروموم می‌شوند

مهر و موم واحدهای متخلف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: در طرح گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی و بررسی گزارش شکایات مردمی از یک واحد صنفی عرضه کالا‌های اساسی در شهر کاشان بازرسی شد.

مصطفی گلشن افزود:در بازرسی میدانی ضابطان تعزیرات تخلف گرانفروشی در فروش کالا بر اساس فاکتور‌های خرید مشاهده و با محرز شدن تخلف، دستور مهر و موم محل تخلف صادر شد.

گلشن خطاب به همشهریان کاشانی گفت: گزارشات و مشاهدات میدانی و شکایات خود را در سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهید.