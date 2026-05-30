رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری، دیپلماسی پارلمانی باید روایتگر این اقتدار باشد و جایگاه تازه ایران را در منطقه و جهان تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی با اشاره به محور پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سیّدمجتبی خامنه‌ای دام‌ظله، گفت: این پیام منشوری است که محور و نقطه ثقل آن مفهوم «ملت مبعوث‌شده» است؛ فهم تمامی ابعاد این پیام از همین مفهوم آغاز می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعثت یعنی برانگیخته شدن برای مأموریتی تاریخی. ملت ایران در این آزمون بزرگ نه تنها یک پیروزی نظامی، بلکه یک ارتقاء وجودی را تجربه کرد. جوهره ایمان، امید و عمل این ملت در دشوارترین شرایط به اثبات رسید و این واقعیت، ماهیت تکلیف ما را در مجلس شورای اسلامی دگرگون ساخته است.

وی افزود: این پیام در مقطعی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز صادر شده است. رهبری تصریح فرمودند که ایران دیگر همان ایران پیش از این آزمون نیست؛ موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی ارتقاء یافته و موظفیم این واقعیت را در تمامی مذاکرات و تعاملات بین‌المللی به‌مثابه پشتوانه‌ای راهبردی به کار گیریم. ما از موضع قدرت ملت مبعوث شده پشت میز مینشینیم، نه از سر انفعال.

عزیزی تصریح کرد: رهبری همچنین صریحاً هشدار دادند که دشمن پس از شکست نظامی، میدان را تغییر داده است. امروز جنگ اصلی، جنگ تفرقه و تجزیه اجتماعی است. وظیفه ماست که هم از منظر قانون‌گذاری و هم از منظر نظارت، ابزار‌های مقابله با این تهدید نرم را مستحکم سازیم.

وی بیان کرد: ایشان از دیپلماسی پارلمانی به عنوان یک الزام راهبردی یاد کردند؛ الزامی که مستلزم حضور فعالتر و مؤثرتر در مجامع بین‌المللی است. دیپلماسی پارلمانی باید روایتگر این اقتدار باشد و جایگاه تازه ایران را در منطقه و جهان تثبیت کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نکته پایانی و بسیار راهبردی آن است که رهبری امنیت ملی را از امنیت اقتصادی جدایی‌ناپذیر دانستند. پیوند «اقتصاد مقاومتی» با «امنیت ملی» در این پیام به معنای آن است که پشتیبانی قانونی از تولید، مهار تورم و مبارزه با فساد، اجزایی از وظیفه امنیتی مجلس به‌شمار می‌روند.

عزیزی خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تمام تلاش و ظرفیت خود را معطوف به حرکت در چارچوب فرمایشات و منویّات راهبردی مقام معظّم رهبری (دام ظلّه العالی) داشته و خواهد داشت. بر اساس رهنمود‌های اخیر، خود را مکلّف می‌دانیم که با عبور از رویه‌های معمول گذشته و متناسب با تراز ملّت مبعوث شده، گام‌های عملیاتی برای تحقق امنیت پایدار، صیانت از انسجام ملّی و بازتعریف دیپلماسی پارلمانی در تراز موقعیت نوین ایران اسلامی برداریم.