اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دما و در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک طی فردا (۱۰ خرداد) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
تا یکشنبه (۱۰ خرداد) در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک بهویژه در نیمه جنوبی و غربی پیشبینی میشود.
کاهش دما تا فردا و برای سه روز بعد نوسانات محدود دما مورد انتظار است.
آسمان تهران فردا (۱۰ خرداد) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۱ خرداد) صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای و ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.