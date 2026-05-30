اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دما و در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک طی فردا (۱۰ خرداد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا یکشنبه (۱۰ خرداد) در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

کاهش دما تا فردا و برای سه روز بعد نوسانات محدود دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۰ خرداد) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ‌(۱۱ خرداد) صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای و ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.