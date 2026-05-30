برنامه مسابقات سه هفته لیگ یک فوتبال
برنامه مسابقات هفتههای بیست و نهم تا سی و یکم لیگ یک باشگاههای فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
هفته بیست و نهم.
دوشنبه ۲۵ خرداد
شهرداری نوشهر- نود ارومیه - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدا چالوس مازندران
مس سونگون- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید قویدل تبریز آذربایجان شرقی
فرد البرز- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸- ورزشگاه کرج البرز
هوادار تهران- مس کرمان- ساعت ۱۸- ورزشگاه کارگران تهران تهران
مس شهر بابک- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک کرمان
آریو اسلامشهر- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدا اسلامشهر تهران
شناورسازی پی پشت قشم- داماشیان گیلان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
پارس جنوبی جم- سایپا تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی جم بوشهر
نفت و گاز گچساران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران کهگیلویه و بویراحمد
هفته سیام
یکشنبه ۳۱ خرداد
نود ارومیه- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
داماشیان گیلان- مس سونگون- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
نیروی زمینی تهران- فرد البرز- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران
بعثت کرمانشاه- هوادار تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سایپا- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شناورسازی پی پشت قشم- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نساجی مازندران- مس شهر بابک- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صنعت نفت آبادان- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
هفته سی و یکم
شنبه ۶ تیر
پارس جنوبی جم- نود ارومیه - ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه تختی جم
پالایش نفت بندرعباس- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- نساجی مازندران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
مس شهر بابک- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
فرد البرز- سایپا تهران- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
آریو اسلامشهر- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
هوادار تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه کارگران تهران
شهرداری نوشهر- مس کرمان- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا چالوس