پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از تأیید طرح پیشنهادی مشاور برای اجرای بخش نیشابور-مشهد آزادراه حرم تا حرم خبر داد و اعلام کرد آخرین مطالعات این محور ۱۴۰ کیلومتری بررسی و تصمیمات لازم برای بهینهسازی اتصال مسیر به بزرگراه منتهی به قدمگاه اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در تشریح جزئیات نشست مشترک با محمدرضا رضاییکوچی نماینده مردم جهرم، حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز، محمدمهدی فروردین نماینده مردم فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین و روحالله لکعلیآبادی نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این نشست، طرح مشاور برای قطعات نیشابور-قدمگاه، قدمگاه-سهراه باغچه و سهراه باغچه-مشهد ارائه و جزئیات فنی و مطالعاتی آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده، طرح پیشنهادی مشاور مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد در محدوده قدمگاه، در صورتی که تملک اراضی مسکونی و صنعتی موجب افزایش قابل توجه هزینههای اجرایی نشود، محل تقاطع با بزرگراه به سمت قدمگاه نزدیکتر شود تا ضمن حفظ ملاحظات فنی، بهرهوری مسیر نیز ارتقا یابد.
بازوند با اشاره به مشخصات این پروژه اظهار داشت: آزادراه حرم تا حرم در حدفاصل نیشابور تا مشهد به طول حدود ۱۴۰ کیلومتر تعریف شده و یکی از بخشهای مهم این کریدور آزادراهی به شمار میرود که نقش تعیینکنندهای در تکمیل شبکه آزادراهی کشور خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرایی پروژه نیز گفت: در حال حاضر قطعه مشهد-سهراه تربت با پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصد در دست اجرا قرار دارد و مطالعات مرحله اول و دوم سایر بخشهای مسیر نیز انجام شده است.
آزادراه حرم تا حرم بخشی از کریدور شمالی آزادراهی کشور محسوب میشود و علاوه بر تسهیل تردد میلیونها زائر حضرت ثامنالائمه(ع)، نقش مؤثری در توسعه حملونقل بینالمللی، ارتقای ظرفیت ترانزیتی کشور و تقویت ارتباطات با کشورهای حوزه CIS ایفا خواهد کرد و تکمیل این محور ضمن افزایش ایمنی سفر، کاهش زمان سیر و بهبود دسترسیهای منطقهای، میتواند به یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی شرق کشور در شبکه حملونقل ملی و بینالمللی تبدیل شود.