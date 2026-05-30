معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان یزد از تعیین تکلیف ۳۵ پرونده مرتبط با کاربری اراضی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدمهدی طلائیمقدم در نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، آمایش سرزمین و محیط زیست استان یزد با اشاره به بررسی پروندههای مربوط به اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاها اظهار کرد: این پروندهها با هدف تسهیل فرآیند واگذاری اراضی ملی و رفع موانع اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی بهصورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.
طلائیمقدم افزود: تصمیمات اتخاذشده در این نشست، زمینه تسریع در روند قانونی واگذاری اراضی و اجرای طرحهای توسعهای را فراهم میکند و میتواند به رونق سرمایهگذاری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود کمک کند.
در پایان این نشست که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، مدیرانکل حوزه عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان یزد برگزار شد، راهکارهای لازم برای ادامه روند رسیدگی به پروندهها و اجرای طرحهای مصوب مورد تأکید قرار گرفت.