عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که طرح اعمال مدیریت بر تنگه هرمز در جلسه علنی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بیان کرد: تصمیم قطعی مجلس بر قانون کردن اعمال مدیریت بر تنگه هرمز است و این طرح در مجلس نهایی و تبدیل به قانون خواهد شد.
وی افزود: درباره طرح مذکور گفتوگوهایی هم با دستگاههای مختلف شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: تنگه هرمز در حوزه سرزمینی ما و کشور عمان مشترک است؛ بنابراین اجازه نمیدهیم هیچ کشوری درباره حوزه سرزمینی ما تصمیمگیری کند.
سلیمی خاطر نشان کرد: اینکه ترامپ و دیگران میگویند که تنگه هرمز باید باز شود، این موضوع مربوط به ماست و اجازه نمیدهیم که آنها تصمیم بگیرند؛ مدیریت بر آن را در مجلس تبدیل به قانون خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: تصمیمات ما درباره اعمال مدیریت بر تنگه هرمز تاکتیکی و موقت نیست بلکه قطعی و ابدیست.
نماینده تهران درباره طرح اعمال مدیریت بر تنگه هرمز گفت: اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بخشهای مختلفی دارد از جمله حوزه بیمه که مربوط به کمیسیون اقتصادی است؛ بخشی دیگر در حوزه محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه ناوبری است لذا نظرات دستگاههای مختلف درباره این طرح اخذ شده و گفتوگوهایی هم در این باره با دستگاههای ذیربط انجام شده است.
سلیمی با بیان اینکه صفر تا صد قانون اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بهطور کامل و جزء به جزء صرفاً در مجلس تصویب و نهایی خواهد شد، اظهار کرد: تصمیم قطعی مجلس این است که طرح اعمال مدیریت بر تنگه هرمز بهزودی در صحن مجلس مطرح و بررسی و رأیگیری شود. قطعاً این قانون یکی از قوانین مشعشع تاریخ ایران خواهد بود.