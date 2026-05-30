۹ اثر از هنرمندان سمیرمی، موفق به دریافت مهر اصالت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمیرم گفت: در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی، ۱۲ اثر از هنرمندان این شهرستان به مرحله نهایی راه یافت که در نهایت ۹ اثر موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند.
سعید سلیمانیان افزود: این آثار متعلق به هشت هنرمند و در رشته بافتههای داری با تکنیکها، ابعاد، اندازهها و کاربردهای متنوع ارائه شدهاند.
وی گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یکبار برگزار میشود که آثار راهیافته به این مرحله، از نظر خلاقیت و نوآوری، اصالت، مرغوبیت و قابلیت عرضه در بازار مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمیرم افزود:رشته بافتههای داری از رشتههای بومی و اصیل شهرستان سمیرم است و ثبت روستای مهرگرد در بخش وردشت به عنوان روستای ملی بافتههای داری در سال ۱۳۹۸، بیانگر جایگاه پیشتاز این شهرستان در این حوزه در استان و کشور است.