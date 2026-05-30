برداشت محصول گندم در سطح ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مناطق گرمسیری استان در حال اجرا است.
وی میانگین برداشت محصول گندم در مزارع آبی را ۳ و ۸ دهم تن در هر هکتار و گندم دیم در هر هکتار را یک و ۷ دهم تن اعلام کرد و ادامه داد: پیش بینی میشود امسال حدود ۱۵۰ هزار تن گندم از مزارع آبی و دیم استان برداشت که از این میزان حدود ۸۰ هزار تن آن تحویل مراکز خرید شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی و باغی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه ۱۱ مرکز خرید در شهرهای مختلف استان بصورت شبانه روزی آماده خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان است، گفت: گندم دو روم با قیمت هر کیلو ۵۲ هزار تومان و گندم عادی به قیمت هر کیلو ۴۹ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود.
عسکری با اشاره به اینکه حدود ۳۷۰ دستگاه کمباین در مزارع گندم استان در حال برداشت محصول هستند، افزود: از این تعداد ۳۰۰ دستگاه مهاجر از استان فارس و ۷۰ دستگاه بومی است.
وی با بیان اینکه برداشت محصول گندم در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد تا اواخر خرداد ماه جاری ادامه دارد، اضافه کرد: برداشت محصول گندم در مناطق سردسیری استان نیز از نیمه دوم تیرماه آغاز میشود.