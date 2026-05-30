مشاور وزیر نیرو در توسعه فناوری صنعت آب و برق، بر لزوم توجه به نقش برجسته بانوان توانمند کشور در بخشهای مدیریتی صنعت آب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم کارگر نجفی مشاور وزیر نیرو در توسعه و بهرهبرداری صنعت آب و برق با حضور در محل این سازمان و دیدار با زهره قائمی ریاست مجموعه، ضمن تبریک تصدی وی، با اشاره به حضور زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور گفت: این امر نشان دهنده افزایش چشمگیر سطح علمی بانوان سرزمینمان است که میتواند راه را برای بهرهگیری از توان علمی و مدیریتی آنان برای پیشبرد اهداف کشور هموار کند.
وی افزد: وزارت نیرو با بهرهگیری از بانوان در بخشهای مدیریتی، عملیاتی و کارشناسی، یکی از وزارتخانههای پیشرو در این حوزه محسوب میشود که البته نتایج درخشان این امر در پیشرفت صنعت آب و برق مشهود است.
کارگرنجفی، افزایش سطح همکاری سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با بخشهای علمی و فناوری را امری لازم و ضروری در توسعه بخشهای علمی و پژوهشی کشور دانست.