رئیس جمهور در پیامی، قهرمانی مقتدرانه ملی پوشان کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابتهای آسیایی ویتنام را به ملت ورزش دوست ایران، خانوادههای گرامی ورزشکاران، مربیان و دستاندرکاران کشتی فرنگی، تبریک گفت و برای همه فرزندان عزیز ایران اسلامی، آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی زودهنگام و مقتدرانه ملی پوشان کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابتهای آسیایی ویتنام تصریح کرد:
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی زودهنگام و مقتدرانه ملی پوشان کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در رقابتهای آسیایی ویتنام، جلوهای درخشان از استعداد، غیرت و توانمندی فرزندان این سرزمین کهن است که بار دیگر با تلاش و پشتکار، شایستگی خود را در عرصههای جهانی به نمایش گذاشتند.
این دستاورد ارزشمند، یادآور مسئولیت همه ما به ویژه وزارت ورزش و جوانان در توجه بیشتر به استعدادهای نوجوانان و حمایت همهجانبه از آنان برای تداوم درخشش در دیگر میدان های ورزشی است تا نام و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، همواره سرافراز و عزتمند در میدان های جهانی بدرخشد.
اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این پیروزی ارزشمند به ملت ورزش دوست ایران، خانوادههای گرامی ورزشکاران، مربیان و دستاندرکاران کشتی فرنگی، برای همه فرزندان عزیز ایران اسلامی، آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی روزافزون دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران