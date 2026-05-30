فرزندآوری سرمایه‌ای راهبردی برای استحکام خانواده، سلامت جسمی و روانی مادران و پویایی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانواده شش نفره آقای «سراقی» در نهاوند یک خانواده خوش جمعیت با ۴ فرزند است که هر کدام سهمی از محبت و گرمای خانه دارند.

این خانواده با سبک زندگی ساده، اما با پیوند‌های محکم خانوادگی آینده را کنار هم می‌سازند.

آقای سراقی پدر خانواده اعتماد به نفس، افزایش قدرت تعامل و ارتباطات را از مزایای داشتن فرزند متعدد بیان کرد.

خانم سراقی مادر این خانواده خوش جمعیت هم معقتد است فرزندان محیط امیدوارانه، غیرتکراری، شاد، یادگیرنده، پر از عشق و هیجان را برای پدر و مادر می‌سازند.