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ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﮐﺘﺮی ﻭﺭﻭﺩی ﺳﺎﻝ ۱۴۰۵ (ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ) اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس، ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺗﮏ ﺭﻗﻤﯽ آﺯﻣﻮﻥ ﮐﺘﺒﯽ ﺩﮐﺘﺮی ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ (ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ)، ﻣﺒﻠﻎ ۱۰۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. (فقط در ﺭﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ). ﺷﺮﻁ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ آﻥ ﺭﺷﺘﻪ، ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺗﺒﻪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۳ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ (ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ آﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ (ﮔﺮﻧﺖ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.
ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ (ﮔﺮﻧﺖ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
همچنین ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ- ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ آﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ همﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ۵۵ آﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ، (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪﺭﺳﯽ)، ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪﺭﺳﯽ ﺍﻋﻄﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﺩﮐﺘﺮی ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ (ﺑﻮﺭﺱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ آﻭﺭﺩ.
ﻣﺸﻮﻕ ﻫﺎی ﭘﺎﺭک ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ:
ﭘﺎﺭک ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی ﻭﯾﮋﻩ ﮐﺎﺭآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻃﺮﺡ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﻭ ﺩﺍﺭﺍی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭی ﺳﺎﺯی (ﻃﺮﺡ ﺭﻭﯾﺶ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎﻭﺭ) ﻭ ﻃﺮﺡ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ.
ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪی ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺭآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮐﺎﺭآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ: ﺍﺯ ﺍﯾﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﯽ ﺍﯾﺪﻩ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ و ...
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﺎﺭآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺭﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭک و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﺭک: ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﺭک، ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻴﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎی ﭘﺎﺭک.
تسهیلات اسکان و خوابگاه دانشجویی:
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﺩ. ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۸ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ (ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﺼﻮب ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ)، ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍی ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ (ﭘﺮﺩﯾﺲ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ)، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﺎﻏﻞ، ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺑﻮﻣﯽ (ﺳﺎﮐﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺯ) ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭﺩﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻪ همﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺎﻣﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ آﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﺸﻮﻕﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎی دکتری ﭘﺮﺩﯾﺲ:
ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍی ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭ (ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮﺍﺩﺭ، ﺧﻮﺍﻫﺮ، ﻫﻤﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ)، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻮﻕ ﻫﺎی ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ:
ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﯽ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍی ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽﺍﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻝ ۱۸ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ (ﺑﻴﻦ ۱۶ ﺗﺎ ۱۸) ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﯽ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍی ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﻮﻕ ﻫﺎی ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ:
ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮی ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﺪﻝ ۱۹ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﮐﺘﺮی (ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮﺯﺷﯽ) ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ آﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮﻕ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۸ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ.
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