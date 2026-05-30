مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» تا ۱۶ خردادماه تمدید شد و فرآیند داوری آثار از ۱۷ خرداد آغاز و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز ۲۴ خردادماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه سومین جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» از تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد هنری ـ قرآنی خبر داد.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره با توجه به استقبال هنرمندان جوان و استادان حوزه هنر‌های سنتی از سراسر کشور، مهلت نهایی ارسال آثار که پیش‌تر ۱۰ خردادماه تعیین شده بود، تا پایان روز ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سومین جشنواره ملی «نگارگری و طراحی سنتی آیات» با رویکردی معرفت‌محور با هدف بازخوانی و بازتعریف مفهوم هنر قدسی در زندگی معاصر برگزار می‌شود و می‌کوشد زمینه پیوند میان آموزه‌های قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص) و میراث ارزشمند هنر ایرانی را فراهم آورد.

این جشنواره در سه محور «آیات قرآنی»، «هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص) و مفاهیم نهج‌البلاغه» و «آب در آیات قرآن» برگزار می‌شود و علاوه بر بخش رقابتی، برنامه‌های آموزشی و تخصصی متعددی نیز برای هنرمندان و علاقه‌مندان تدارک دیده شده است.

حضور جمعی از استادان هنر‌های سنتی در شورای علمی و داوری جشنواره و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های انتقال تجربه از جمله بخش‌های جانبی این رویداد ملی اعلام شده است.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از پایان مهلت دریافت آثار در ۱۶ خردادماه، فرآیند داوری آثار از ۱۷ خرداد آغاز و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز ۲۴ خردادماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.