روزنامه الاهرام نوشت ترامپ در رویارویی با ایران شکست خورده است و دیگر برگ برندهای برای فریب افکار عمومی جهان ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته این روزنامه مصری ترامپ از جنگ با ایران با هزینه و پیامدهای زیاد خارج خواهد شد و اسرائیل نیز بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ بهویژه پس از آنکه برخی از مهمترین نهادها و زیرساختهای آن آسیب دیدهاند.
الاهرام همچنین تأکید کرد که ترامپ در سفر به چین دستاوردی نداشت و در پی این سردرگمی و ناکامی در سیاست خارجی، اعراب را برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده است. این روزنامه مصری افزود که ناکامی و شکست در ایران، افکار عمومی جهانی را علیه ترامپ بسیج کرده است.