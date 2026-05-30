پخش زنده
امروز: -
عملیات بازگشت حجاج به کشور از ۱۱ خرداد با انجام نخستین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بینالمللی امام خمینی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، حجاج ایرانی در موسم حج امسال از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی شامل تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان منتقل خواهند شد.
نخستین پرواز بازگشت حجاج با شماره ۱۶۴۷ ساعت ۱سه و نیم بعد از ظهر ۱۱ خرداد از جده به مقصد تهران انجام میشود. همچنین در نخستین روز این عملیات، ۹ پرواز برای انتقال زائران به کشور برنامهریزی شده است.
بر پایه برنامهریزیهای صورتگرفته، در طول عملیات بازگشت، روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ پرواز از فرودگاه جده به مقاصد مختلف در کشور انجام خواهد شد.
در این عملیات، نزدیک به ۳۱ هزار زائر ایرانی طی ۱۱ روز و با بهرهگیری از ۹ فروند هواپیما به کشور بازگردانده میشوند. افزایش تعداد ایستگاههای پروازی با هدف کاهش تراکم مسافران، تسهیل روند ورود حجاج و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران انجام شده است.
شایان ذکر است امسال برای نخستین بار در سالهای اخیر، تمامی پروازهای بازگشت حجاج بهصورت مستقیم از فرودگاه جده به مقاصد تعیینشده در کشور انجام خواهد شد؛ اقدامی که ضمن کاهش زمان سفر، رفاه و سهولت بیشتری را برای زائران بیتالهالحرام فراهم میکند.