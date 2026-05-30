مسئول طرح قربانی سازمان حج و زیارت از انجام موفق عملیات قربانی زائران ایرانی در روز عید قربان خبر داد و گفت: ۲۸ هزار و ۸۱۱ رأس گوسفند از ساعت ۶ تا ۱۳ روز عید قربان با مشارکت ۲۴ ضابح، ذبح و قربانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس ایزدی اظهار کرد: در روز عید قربان، عملیات قربانی زائران ایرانی با برنامه‌ریزی و هماهنگی کامل انجام شد و در مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۱ رأس گوسفند برای حاجیان ایرانی قربانی شد.

وی افزود: این عملیات از ساعت ۶ صبح آغاز و تا ساعت ۱۳ ادامه داشت و ۲۴ ضابح در اجرای آن مشارکت داشتند.

ایزدی با اشاره به همکاری ضابحان در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی به زائران گفت: این نیرو‌ها علاوه بر انجام وظایف خود در طرح قربانی، در عملیات‌های نقل، امداد، قطار و آشپزخانه نیز همکاری داشتند.

مسئول طرح قربانی سازمان حج و زیارت ادامه داد: از امروز و پس از پایان عملیات قربانی، ضابحان در بخش‌های نقل و امداد به ارائه خدمات و کمک‌رسانی به زائران ایرانی ادامه خواهند داد.