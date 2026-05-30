به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم شهرستان‌های استان اصفهان برای نودمین شب با حضور پرشور و حماسی خود در خیابان‌ها حمایت خود را از ایران اسلامی و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند و بار دیگر صحنه‌ای از وحدت و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشتند.

شب گذشته بازهم شاهد تجلی بی‌نظیر وحدت و پای بندی ملت در سراسر استان اصفهان بودیم. ازگلپایگان؛ خوانسار؛ اردستان؛ داران؛ ورزنه؛ کوهپایه؛ بویین میاندشت؛ مردم با حضور پرشور خود در تجمع‌های شبانه، پیام حماسه و قدرت خود را به گوش جهانیان رساندند.

این موج وفاداری در شهرستان‌های نجف‌آباد، درچه، خوروبیابانک، کوهپایه، شاهین‌شهر، فریدون‌شهر دهق؛ علویجه و سمیرم نیز با اقتدار ادامه یافت.

حضور پیوسته مردم در خیابان‌ها، جلوه‌ای از همراهی و لبیک به فرمان رهبر انقلاب است؛ حضوری که نماد پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب و استمرار روحیه همبستگی در شرایط حساس کشور تلقی می‌شود.

به راستی که این مردم مبعوث شده‌اند، و با جان و دل پای کشور و آرمان‌های انقلابشان، در میدان حضور پرشور دارندو خونخواه رهبر شهید و دیگر شهدا هستند و لبیک گویان پشت رهبری و نظام ایستاده‌اند.