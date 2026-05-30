استاندار تهران گفت:امروز بخش مهمی از میدان افکار عمومی در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و در این خصوص تقویت حضور رسمی، سازمان‌یافته و مدیریت‌شده ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان که با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت: امروز بخش مهمی از میدان افکار عمومی در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ در حالی‌که جریان‌های معاند به‌صورت شبانه‌روزی در این فضا فعال‌اند و در این خصوص تقویت حضور رسمی، سازمان‌یافته و مدیریت‌شده ضروری است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی با رویکرد مسئله‌محور افزود: دولت ظرفیت گسترده‌ای در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دارد و شبکه‌سازی، هم‌افزایی و ایجاد سازوکار منسجم، خروجی رسانه‌ای دستگاه‌ها را هدفمند و اثرگذار می‌کند.

استاندار تهران استفاده از ظرفیت‌های شهری و فضا‌های ارتباطی عمومی را برای انتقال سیاست‌های دولت ضروری دانست و گفت: تهران روزانه با جمعیت شناور میلیونی مواجه است و همین ظرفیت می‌تواند به بستری مهم برای گفت‌و‌گو با مردم و تبیین اقدامات دولت تبدیل شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به جایگاه خاص تهران به‌عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، رنگین‌کمان اقوام، ادیان و گروه‌های اجتماعی، تأکید کرد: استان تهران در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی نیازمند نگاه و ساختاری متفاوت از سایر استان‌هاست؛ زیرا جامعه هدف بسیاری از نهاد‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و سیاسی کشور در تهران متمرکز است.

عضو هیات دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه مدیریت استان در ایام جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: با وجود حجم بالای فشار روانی، رسانه‌ای و اجتماعی دشمن، در تهران شاهد ثبات و پایداری بودیم.

معتمدیان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و امیدآفرین گفت: امروز ثانیه‌ها در میدان اطلاع‌رسانی اهمیت دارد و دستگاه‌ها باید در انتقال روایت درست از خدمات دولت، با انسجام، سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند.