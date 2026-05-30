به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت انجمن هاي ورزشي كيش اعلام كرد: شرکت‌کنندگان به مدت ۲ ساعت ماهی صيد كردند و در پایان، نفرات برتر معرفي شدند.

عبدالله جعفری مقام برتر صید اولین ماهی، ناصر عبدالحدی مقام برتر صید بزرگ‌ترین ماهی و امیررضا رادپویان نيز رتبه بیشترین صيد ماهی را كسب كردند.

نایب‌رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی، هدایای نقدی حامي مالي مسابقه را به برندگان اهدا كرد.

هیئت انجمن‌های ورزشی با توجه به رشته‌های زیرمجموعه، برگزاری برنامه‌هاي مختلف ورزشي را با هدف افزایش نشاط اجتماعی، غنی‌سازی اوقات فراغت ساکنان و گردشگران به‌ویژه نوجوانان و جوانان و ترویج سبک زندگی سالم را در دستور کار قرار داده است.

هیئت انجمن هاي ورزشي كيش با برنامه‌ریزی‌ مستمر، آموزش‌ و مهارت‌های مرتبط با ۳۳ رشته زیرمجموعه را به متقاضیان فراگيري رشته هاي ورزشي ارائه مي كند.