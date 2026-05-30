به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیین اختتامیه کنگره دانش آموزی راسخ، گرامیداشت مقام ۳۱۰۰ شهید امدادگر با روایتگری دانش آموزان عضو کانون‌های دانش آموزی هلال احمر برگزار شد.

در این آیین، حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان گفت: ۱۲ هزار اثر در رویداد راسخ دریافت شد و این ۱۲ هزار اثر، هرکدام راوی سیره شهدا بودند. هر کدام از این آثار باعث شد تا تعداد زیادی از مردم با شهدای امدادگر آشنا شوند.

وی افزود: اجرای تئاتر، سرود و تولید پوستر و فیلم کوتاه و آثار تجسمی قسمت‌های دیگر این برنامه بود که توانست ۵ میلیون نفر مخاطب جذب کند. پردازش‌های خلاقانه‌ای در این رویداد صورت گرفت که در نوع خود کم نظیر است.

حسینی المدنی گفت: برای شناسایی بهتر سیره شهدا تحقیقات زیادی انجام شد. علاوه بر تولیدات هنری، کار‌های خیر به نیت شهدای امدادگر انجام شد و از خانواده این عزیزان نیز قدردانی شد.

وی افزود: ۲۰۳ سرود، ۶ اثر نمایشی، ۳ هزار و ۵۳۴ اثر هنری، یک هزار و ۶۲۵ اثر تصویری، بالغ بر ۵ هزار اثر ادبی و ۱۲۵ اثر در سایر شاخه‌ها دریافت شد. این تنها قسمتی از آثار دریافتی است و باید اذعان کرد که این رویداد یک گردهمایی بزرگ هنری و ادبی برای اشاعه سیره شهدا بود.