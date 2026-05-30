وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی نیروی انسانی، ساعات تدریس هفتگی معاونان در مدارس و نحوه به کارگیری دانشجو معلمان بهصورت غیرموظف در شهر محل تحصیلشان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در حالی «شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی» را ابلاغ کرد که هدف آن افزایش بهرهوری و استفاده کارآمد و اثربخش از ظرفیتها، شایستگیها و مهارتهای نیروی انسانی برای تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی کشور و مواجهه خردمندانه با پیامدهای آموزشی و تربیتی جنگ تحمیلی و آمادگی کامل برای شروع بهموقع، آرام و باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ است.
ساعات تدریس هفتگی معاونان در مدارس اعلام شد
بر اساس این شیوهنامه فرایند ساماندهی نیروی انسانی باید حداقل سه ماه پیش از شروع سال تحصیلی آغاز و حداکثر تا پایان نیمه اول شهریورماه نهایی و در سامانههای مربوط ثبت شود.
همچنین معاون مدارس دولتی، از کارکنان شاغل به صورت موظف و غیرموظف اداری قابل تأمین است، اما با توجه به کمبود نیروی انسانی باید طوری برنامهریزی شود که تمامی معاونین «به استثناء» معاون اجرایی و معاون امور عمومی که دارای ابلاغ موظف هستند، براساس تفاهم نامه، حداکثر ۶ ساعت در هفته در گروه تدریس مرتبط با رشته تحصیلی در قالب تدریس عوامل اجرایی به تدریس در همان مدرسه بپردازند.
این در حالیست که صدور ابلاغ غیرموظف تئوری (حقالتدریس) یا اداری برای مدیران، معاونین و خدمتگزاران مدارس در نوبت فعالیت موظف آنها "ممنوع" است.
حذف کلاسهای بالای ۳۵ نفر دوره ابتدایی در صورت وجود معلمان مازاد
در صورت وجود معلمان مازاد در دوره ابتدایی، ضروری است با اولویت حذف کلاسهای بالای ۳۵ نفر دوره ابتدایی در پوشش عوامل اجرایی مدارس ابتدایی بکارگیری شوند و پس از آن تمهیدات لازم برای سازماندهی در سایر دورهها و فعالیتهای مجاز و مرتبط با رشته تحصیلی توسط شورای استان فراهم شود.
سازماندهی معلمان مازاد متوسطه با تدریس در پایههای پنجم و ششم ابتدایی
بر اساس بخشنامه مذکور؛ معلمان مازاد دوره متوسطه، مشروط به عدم وجود نیروی آموزگار دارای کسر ساعت موظف، در دروس تخصصی پایههای پنجم و ششم ابتدایی براساس دستورالعملهای مربوطه سازماندهی شوند.
موکول شدن بازنشستگی فرهنگیان مشمول به پایان سال تحصیلی در صورت نیاز منطقه
کارکنان آموزشی که پس از شروع سال تحصیلی مشمول بازنشستگی هستند، در صورت نیاز منطقه و دارا بودن شرایط استمرار، منوط به تأیید منطقه و شورای استان، زمان بازنشستگیشان به پایان سال تحصیلی موکول میشود. با این وجود همکاران واجد شرایط که دارای تدریس موظف بودند در صورت بازنشستگی بین سال تحصیلی و دارا بودن شرایط، به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در کلاس درس، میتوانند به عنوان حق التدریس بازنشسته مشروط به عدم وجود نیروی کسر ساعت موظف، ادامه فعالیت داشته باشند.
بهرهگیری از نیروهای بازنشسته ۲۴ ساعت در هفته در صورت نیاز
طبق بخشنامه مذکور، در صورت عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از میان کارکنان رسمی، پیمانی یا حقالتدریس واجد شرایط، بهرهگیری از نیروهای بازنشسته دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر برای تدریس در مدارس، با رعایت سقف حداکثر ۲۴ ساعت در هفته به صورت غیرموظف و رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
به کارگیری دانشجو معلمان بهصورت غیرموظف در شهر محل تحصیل خود با تأیید دانشگاه
این بخشنامه میافزاید: به کارگیری دانشجو معلمان سال سوم و چهارم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بهصورت غیرموظف در شهر محل تحصیل خود با تأیید دانشگاه مبنی بر عدم ایجاد اختلال در تحصیل آنان و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.