دادستان مرکز استان بر مبارزه قاطع با قاچاق چوب و ماینرهای غیرمجاز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز استان امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران بر مبارزه قاطع با قاچاق چوب و ماینرهای غیرمجاز تاکید کرد.
عالیشاه افزود: ماینرهایی که به صورت غیرقانونی نصب شدند توسط دستگاههای نظارتی و بازرسان وزارت نیرو شناسایی و جمع آوری میشوند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران هم با تأکید بر اینکه قاچاق، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است، خواستار شناسایی و برخورد با بسترهای فساد شد و از دستگاههای مسئول خواست تا با مسئولیتپذیری و اقدام عملی، در کاهش قاچاق و حفظ امنیت اقتصادی استان نقشآفرینی کنند.
مصطفی سوادکوهی با بیان اینکه اگر جلوی بسترهای فساد گرفته نشود، مبارزه با قاچاق، تنها به شعار و حرف محدود خواهد شد، از دستگاههای مسئول خواست تا با نگاه ویژه و اعتقادی، ضمن حمایت از اقدامات قضایی، بسترهای فساد را شناسایی و ریشهکن کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با مسئولیتپذیری و اقدام عملی همه دستگاهها، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و ارتقای امنیت اقتصادی در استان مازندران باشیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری نیز، بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی برای شناسایی مصرفکنندگان واقعی در بخشهای مختلف تأکید کرد و از پیگیری عملیاتی مصوبات برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه خبر داد.
تورج امانی افزود: یکی از نکات کلیدی در مدیریت ناترازی انرژی، صیانت از فرآوردهها و کنترل دقیق عرضه آنهاست که این امر مستلزم جلوگیری و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت است.
سیده حکیمه موسوی و گزارشی از این جلسه: