معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استقبال گسترده مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: ۹۸ درصد خانوار‌های مشمول از آخرین مرحله اجرای این طرح استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده خانوار‌های مشمول از اعتبار اختصاص‌یافته در مرحله اخیر این طرح بهره‌مند شده‌اند و میزان استفاده از کالابرگ الکترونیکی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده استقبال و اعتماد مردم به طرح کالابرگ الکترونیکی است، افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در حمایت از معیشت خانوار‌ها و تسهیل دسترسی آنان به کالا‌های اساسی داشته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: مرحله جدید این طرح از نیمه خردادماه آغاز خواهد شد و خانوار‌های مشمول می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است با تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، زمینه حمایت مؤثرتر از اقشار هدف و افزایش قدرت خرید خانوار‌ها را فراهم کند.