پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد از آغاز فرآیند اجرایی مرحله دوم ارزیابی وضعیت خدماتی ناوگان مسافری استان یزد در آستانه سفرهای اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضا حسینزاده در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اهمیت ارتقای ایمنی و کیفیت خدماترسانی ناوگان حملونقل عمومی، مرحله نخست این طرح با هدف بازدید و کنترل وضعیت ایمنی و خدماتی ناوگان مسافری استان یزد و همچنین اتوبوسهای متردد از سایر استانها به مقصد یزد اجرا شد که در این مرحله، حدود ۴۰ درصد اتوبوسهای استان یزد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
حسین زاده افزود: در جریان اجرای مرحله نخست، بخش قابل توجهی از نواقص و مشکلات ایمنی و خدماتی ناوگان، عمدتاً از طریق تذکرات میدانی و نظارتهای مستقیم برطرف شد و این اقدام نقش مؤثری در بهبود سطح ایمنی و کیفیت خدمترسانی ناوگان داشت.
وی ادامه داد: در آستانه سفرهای اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ و با هدف بازدید از سایر ناوگان و همچنین بررسی روند رفع نواقص ایمنی احصا شده در مراحل قبل، مرحله دوم این طرح با حضور کارشناسان اداره ایمنی، پایش هوشمند حملونقل و حوزه مسافر، از شهرستان بهاباد آغاز شده و تا ۱۳ خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان یزد یادآور شد: با توجه به صنعتی و معدنی بودن استان یزد و اهمیت ایمنی سرویسهای حملونقل مرتبط با حوزه صنعت و معدن، اجرای مرحله دوم این طرح با حضور همکاران مستقر در مجتمع صنعتی و معدنی چادرملوی اردکان در شهرستان بهاباد آغاز شده است.
رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه این مسیر، استفاده از ظرفیتهای موجود، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای ارتقای سطح نظارت و اجرای کنترلهای سیستمی ناوگان حملونقل عمومی در دستور کار قرار دارد.