امروز حجاج با بازگشت به مکه جشن بندگی را با انجام طواف و وداع با کعبه به پایان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صحن مسجد الحرام طی دیروز و امروز صحنه حضور جمعیت عظیم حجاجی است که با پایان مناسک خود در سرزمین منا به مکه مکرمه بازگشته و برای آخرین‌بار به زیارت خانه خدا مشرف شدند و با چشمانی پر از اشک با کعبه وداع کردند.

دیروز آخرین روز از ایام سه روزه تشریق بود که حجاج می‌توانستند هنوز در سرزمین منا حضور داشته باشند و بخش مهمی از مناسک حج مانند قربانی و رجمی جمرات را انجام دهند، اما از عصر دیروز دیگر همه چادر‌های منا خالی از حجاج شد.

مناسک حج و جشن بندگی زائران بیت الله الحرام که از دوشنبه، هشتم ذی الحجه آغاز شده بود دیروز به پایان رسید و حجاج از هر رنگ و نژادی در صحن مسجد الحرام با دست دادن و در آغوش گرفتن یکدیگر توفیق انجام رکن پنجم اسلام را به یکدیگر تبریک گفتند.

حجاج ایرانی، اما روز جمعه دوازدهم ذی الحجه آخرین روز حضور در سرزمین منا را تجربه کردند و عصر آن روز با کوله باری از خاطرات زیبای بیتوته و مناجات و استغاثه به درگاه الهی، این حرم را ترک کرده و عازم مکه مکرمه شدند تا طواف نساء را انجام داده و مناسک حج خود را کامل کنند.

حجاجی که قبل از عزیمت به مکه مکرمه برای انجام مناسک حج به مدینه منوره مشرف نشده بودند، با به پایان رساندن مناسک خود در مکه مکرمه عازم مرقد مطهر حضرت رسول اکرم (ص) می‌شوند.

حجاج ایرانی نیز در چندین گروه به مدینه منوره مشرف می‌شوند تا طی پنج روز اقامت در شهر پیامبر در جوار بارگاه منور حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه مظلوم بقیع (علیهم السلام) به راز و نیاز و عبادت بپردازند.