مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به نقش این بانک در ایام جنگ تحمیلی سوم، از حمایت از کسب وکارها و شرکتهای دانشبنیان در این ایام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حمید بنائیان، مدیرعامل پستبانک ایران؛ با تشریح ابعاد عملکرد این بانک در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: شبکه پستبانک با بیش از ۶ هزار شعبه و باجه روستایی در سراسر کشور، خدمات بانکی را به شکل مستمر به بیش از ۲۲ میلیون مشتری ارائه کرده است.
وی افزود: این خدمات از طریق شعب، باجههای بانکی، دستگاههای خودپرداز، پایانههای فروش و خدمات موبایلی برای حدود ۵ میلیون کاربر فعال در کشور-ادامه داشته است.
بنائیان تصریح کرد: یکی از مأموریتهای اصلی پستبانک در این دوره، حفظ آرامش اقتصادی و اطمینانبخشی به مردم در حوزه خدمات بانکی بود.
حمایت از تولید، دانشبنیانها و اشتغال
مدیرعامل پستبانک ایران با اشاره به اقدامات حمایتی این بانک در حوزه تولید و فناوری اظهار کرد: در این مدت، پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات با رقم بیش از یکهزار میلیارد تومان انجام شد.
بنائیان همچنین افزود: پرداخت بیش از ۷ همت تسهیلات خرد و تأمین مالی برای خانوارها و کسبوکارهای کوچک در این دوره انجام شد.
وی همچنین از امضای نخستین تفاهمنامه اجرایی حمایت از حفظ و ایجاد اشتغال در کسبوکارهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح در چارچوب قانون حمایت از اشتغال بنگاههای زیر ۵۰ نفر اجرایی شده و دامنه آن به شرکتهای متوسط نیز گسترش یافته است.
بنائیان با اشاره به نقش پستبانک در تأمین مالی اقتصاد کشور در این دوره افزود: این بانک در بازار بینبانکی با حضور متوسط ۲۵ همتی نقش فعالی ایفا کرده و در حوزه خرید اوراق و تأمین مالی دولت نیز بیش از ۱۰ همت سرمایهگذاری انجام داده است.
وی همچنین به امضای تفاهمنامههای حمایتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوقهای نوآوری اشاره کرد و گفت این همکاریها با هدف تأمین سرمایه در گردش شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات دنبال شده است.
مدیرعامل پستبانک ایران همچنین از اجرای سیاستهای حمایتی در قبال مشتریان نیز خبر داد و اعلام کرد: در این دوره، بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات برای حدود ۷۰۰ هزار مشتری اجرایی شده است.