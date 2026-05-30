پخش زنده
امروز: -
آخرین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از امروز آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این و پس از برگزاری مسابقه انتخابی دروناردویی، مهدی احمدی کهنی، محمدرضا خسرونژاد، امیرعباس مجاهد و، هومن حعفری، بهعنوان نفرات اعزامی به این رقابتها انتخاب شدند. همچنین مهدی الفتی نیز با نظر کادر فنی تیم ملی از قبل حضورش در ترکیب اعزامی قطعی شده بود.
ملیپوشان کشورمان در این اردو تمرینات نهایی خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا پشت سر خواهند گذاشت. تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در این مسابقات علاوه بر رقابت برای کسب مدال، به دنبال کسب سهمیه تیمی بازیهای آسیایی ناگویا نیز خواهد بود.
رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از ۲۸ خردادماه به میزبانی چین آغاز میشود.