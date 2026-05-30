به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در یک هفته اخیر با هماهنگی دستگاه قضا، ۱۶۵ دستگاه خودرو با اگزوز‌های معیوب و دستکاری شده غیر استاندارد توقیف و اگزوز‌های آنها باز شده است، همچنین ۸۰ موتور سیکلت تولید کننده صدا‌های ناهنجار توقیف شدند.

سردار حسین نجفی افزود: این وسایل نقلیه در معابر عمومی برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند.