یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی پیششرط تحقق بهرهوری در وزارت کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف این وزارتخانه، یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی را پیششرط اصلی تحقق بهرهوری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست شورای معاونین این وزارتخانه به مناسبت «هفته ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف» با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزیر، رؤسای سازمانهای تابعه، مدیران کل واحدهای اجرایی و رئیس و مدیران سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار شد.
در این نشست، اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بهرهوری، برنامههای پایش خدمات، چالشهای تعیین دستمزد مبتنی بر شاخصهای بهرهوری و همچنین ضرورت اصلاح نظام مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
احمد میدری در این نشست با اشاره به اهمیت بهرهوری در ارتقای کیفیت خدمات، یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی را از الزامات اساسی تحقق اهداف بهرهوری در وزارتخانه عنوان کرد و بر همکاری همهجانبه بخشهای مختلف برای اجرای دقیق برنامههای مرتبط در سطح دستگاه تأکید داشت.
در ادامه این نشست، سیدجواد رضوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از اقدامات انجامشده در زمینه اجرای برنامه بهرهوری خدمات کلیدی ارائه کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای صورتگرفته در حوزه محاسبه قیمت تمامشده خدمات، مدیریت الگوی مصرف و سنجش رضایت ذینفعان، گفت: مسیر یکپارچهسازی نظامهای مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجراست.
رضوی همچنین با تأکید بر ضرورت سنجش مستمر کیفیت خدمات، افزود: ارزش ایجادشده برای ذینفعان و میزان رضایت مخاطبان به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف انرژی نیز گفت: با نظارت شرکتهای خدماتی و اجرای اقدامات اصلاحی، میزان مصرف انرژی در این وزارتخانه کاهش یافته است.
وی افزود: معاونت توسعه مدیریت و منابع گامهای اولیه برای استقرار الگوهای موفق از طریق همراستاسازی نظامهای بهرهوری، اصلاح فرآیندها، محاسبه قیمت تمامشده خدمات و سنجش رضایت ذینفعان را برداشته است.
در بخش دیگری از این نشست، محمدصالح اولیاء رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، به جایگاه راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه نظام ملی بهرهوری اشاره کرد و نقش این وزارتخانه در تنظیمگری بازار کار را حائز اهمیت دانست.
وی با تأکید بر تأثیر مستقیم سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دولت بر کیفیت خدمترسانی به مردم، گفت: ارزیابی مستمر بهرهوری در حوزههایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، نقش مهمی در شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای اصلاحی ایفا میکند.