پل طبیعت امشب (۹ خردادماه) به مناسبت روز جهانی ام.اس به رنگ نارنجی درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد؛ اعلام کرد:همزمان با روز جهانی ام.اس و به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از این بیماری، نمادهای شهری در دنیا تغییر رنگ میدهند که پل طبیعت نیز در این مسئولیت اجتماعی همراه میشود.
ام.اس یکی از بیماریهای خاص است که در سالهای اخیر با رشد بسیاری همراه بوده. بخش زیادی از جمعیت این بیماران را جوانان تشکیل میدهند. در حال حاضر انجمن ام.اس ایران بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد.
همچنین انجمن ام.اس ایران چهلویکمین عضو فدراسیون جهانی ام.اس است. آخرین چهارشنبه ماه می میلادی توسط فدراسیون جهانی ام.اس، بنام این بیماری (MS) نامگذاری شده است.