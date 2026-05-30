به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۷ قطعه زمین رایگان به زوج‌های واجد شرایط در شهرستان خوی واگذار شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوی در مراسم قرعه‌کشی و واگذاری این زمین‌ها گفت: در قالب طرح جوانی جمعیت، ۲۷ زوج جوان فاقد مسکن و زمین که شرایط قانونی لازم را داشتند، برای دریافت زمین شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، زمین‌های مورد نظر به آنان اختصاص یافت.

هادی احمری افزود: این قطعات زمین در روستای شوربلاغ شهرستان خوی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و هدف از اجرای این طرح، حمایت از خانواده‌ها، تسهیل خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و کمک به تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت است.

وی اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه تأمین زمین و مسکن برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت را با جدیت دنبال می‌کند.

در پایان این مراسم، قرعه‌کشی و واگذاری ۲۷ قطعه زمین به زوج‌های جوان مشمول طرح جوانی جمعیت انجام شد.