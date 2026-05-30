جمعیت هلالاحمر از شهروندان خواست هنگام حضور در طبیعت، مزارع و مناطق روستایی نکات ایمنی را رعایت کنند و در صورت مارگزیدگی، بدون انجام اقدامات خودسرانه، در سریعترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هلال احمر اعلام کرد: همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش حضور مردم در طبیعت، خطر مواجهه با مارها و بروز موارد مارگزیدگی نیز افزایش پیدا می کند.
بررسیهای علمی نشان میدهد با افزایش دمای هوا، فعالیت مارهای سمی بیشتر میشود و احتمال مارگزیدگی نیز افزایش مییابد، در همین راستا، رعایت نکات ایمنی هنگام حضور در طبیعت، باغها، مزارع و مناطق کوهستانی ضروری است.
مارها به طور معمول رفتاری تهاجمی ندارند و اغلب زمانی اقدام به نیش زدن میکنند که احساس خطر کرده یا در تنگنا قرار گیرند. به همین دلیل شهروندان باید هنگام پیادهروی در طبیعت از ورود به علفزارهای متراکم، تودههای برگ، شکاف سنگها و نقاطی که دید کافی ندارند، خودداری کنند.
این گزارش می افزاید: همچنین استفاده از کفش و چکمه مناسب، دستکش چرمی هنگام فعالیت در مزارع و بوتهزارها و پرهیز از تردد در زمینهای کشاورزی پیش از طلوع و پس از غروب آفتاب از مهمترین راهکارهای پیشگیری از مارگزیدگی است.
از شهروندان خواسته میشود در صورت مشاهده مار، ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن، گرفتن یا کشتن آن خودداری کرده و به حیوان فرصت فرار بدهند؛ چرا که بخش قابل توجهی از موارد مارگزیدگی در نتیجه تلاش افراد برای دست زدن یا به دام انداختن مار رخ میدهد.
درد شدید، تورم، قرمزی، کبودی در محل گزش، تهوع، استفراغ، اختلال در تنفس، بیحسی اندامها، تعریق و افزایش ضربان قلب از جمله نشانههایی است که میتواند پس از گزش مارهای سمی مشاهده شود.
در صورت مارگزیدگی، فرد باید در اسرع وقت از محل دور شده، آرامش خود را حفظ کند، عضو آسیبدیده را بیحرکت نگه دارد و برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شود.
استفاده از شریانبند (تورنیکه)، شکاف دادن محل زخم، مکیدن زهر، قرار دادن یخ روی محل گزش یا مصرف خودسرانه برخی داروها از جمله اقداماتی است که میتواند وضعیت مصدوم را وخیمتر کند و نباید انجام شود.
پادزهر، موثرترین درمان برای موارد شدید مارگزیدگی است و هرچه درمان تخصصی سریعتر آغاز شود، احتمال بروز عوارض جدی کاهش خواهد یافت.