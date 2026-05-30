به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ توجه به اجرای سند تحول بنیادین و آسیب شناسی حوزه آموزش استان از مهم‌ترین محور‌های هشتمین نشست هم اندیشی با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سال جدید میهمان حوزه تعلیم و تربیت استان بود.

رییس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت کار در نظام آموزشی گفت: کار در این نهاد به خودی خود سخت و دشوار است، اما این دشواری در شرایط جنگی جامعه دوچندان شده به گونه‌ای که معلمان شبانه روز در بستر شاد و فضای مجازی مشغول به تعلیم دانش آموزان هستند.

جبار کوچکی نژاد به برخی از چالش‌ها و ظرفیت‌های آموزش و پرورش گیلان هم اشاره کرد و افزود: شاخص‌های عملکردی آموزش و پرورش گیلان در برخی حوزه‌ها خوب ودر برخی هم ضعیف است که باید با رفع این چالش‌ها به توسعه فضای آموزش استان کمک کنیم.

وی همچنین بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کشور و استان هم تاکید و ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این سند جلوی انحرافات در برخی حوزه‌های تعلیم و تربیت گرفته شود.

رییس مجمع نمایندگان گیلان هم چنین به عملکرد دانشگاه فرهنگیان گیلان‌هم اشاره و خاطرنشان کرد رفع نواقص تحصیل دانشجویان در این دانشگاه باید مد نظر قرار گیرد تا جایگاه دانشگاه فرهنگیان استان ارتقا یابد.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان هم در این نشست گزارشی از عملکرد حوزه آموزشی استان داد و گفت برای رفع برخی مشکلات تعلیم و تربیت استان نیازمند کمک نمایندگان هستیم.

نرگس دستیار همچنین به برخی چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت استان هم اشاره کرد و گفت: توسعه فضا‌های آموزشی، ارتقای جایگاه فرهنگیان به لحاظ نظام پرداخت حقوق و تعیین تکلیف معلمان مدارس غیر دولتی و پیش دبستانی از جمله مطالبات اصلی ما از نمایندگان گیلان در خانه ملت است که امیدواریم برگزاری این نشست به حل این مشکلات کمک کند.

در این نشست همچنین مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، سلمان زارع نماینده لاهیجان و سیاهکل، ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه و سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی و نماینده معین بندر انزلی هم از آمادگی نمایندگان برای توسعه حوزه تعلیم و تربیت گیلان خبر دادند.