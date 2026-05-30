همزمان با دهه امامت و ولایت و به همت ستاد غدیر شهرستان ورامین و بنیاد برکت، ۱۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد دهه امامت و ولایت و غدیر شهرستان ورامین گفت: با همکاری بنیاد برکت، ۱۵۰ بسته معیشتی به مناسبت دهه امامت و ولایت تهیه و میان نیازمندان و خانوادههای آسیب دیده از جنگ توزیع شد.
حجت الاسلام حشمتی افزود: ارزش هر بسته معیشتی، سی و پنج میلیون ریال بود و مجموع ارزش بستههای معیشتی بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شد که میان نیازمندان توزیع شد.
وی گفت: تا پایان دهه امامت و ولایت، گروههای مردمی و نهادهای امدادی و خیریه در چند مرحله، بستههای معیشتی بین نیازمندان توزیع خواهند کرد.