همزمان با دهه امامت و ولایت و به همت ستاد غدیر شهرستان ورامین و بنیاد برکت، ۱۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی به مناسبت دهه امامت و ولایت در ورامین

توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی به مناسبت دهه امامت و ولایت در ورامین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد دهه امامت و ولایت و غدیر شهرستان ورامین گفت: با همکاری بنیاد برکت، ۱۵۰ بسته معیشتی به مناسبت دهه امامت و ولایت تهیه و میان نیازمندان و خانواده‌های آسیب دیده از جنگ توزیع شد.

حجت الاسلام حشمتی افزود: ارزش هر بسته معیشتی، سی و پنج میلیون ریال بود و مجموع ارزش بسته‌های معیشتی بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شد که میان نیازمندان توزیع شد.

وی گفت: تا پایان دهه امامت و ولایت، گروه‌های مردمی و نهاد‌های امدادی و خیریه در چند مرحله، بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع خواهند کرد.