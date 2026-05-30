به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل نخست پویانمایی «ماجراهای کاوه»، نوروز امسال پخش شد و در تلوبیون در دسترس قرار دارد و فصل دوم با ۱۳ قسمت در دست تولید است.

مسعود حمزه ای کارگردان پویانمایی «ماجراهای کاوه»؛ با حضور در استودیو شبکه خبر درباره شکل گیری این پویانمایی گفت: پویانمایی «ماجراهای کاوه»، از سال

۱۴۰۳ شگل گرفت به تهیه کنندگی خانم ابراهیمی، براساس قصه هایی که در داستان ها بود تولید این پویانماییی آغاز شد.

وی درباره طراحی شخصیت ها افزود: شخصیت ها حیواناتی است که به نوعی در معرض انقراض هستند، یک شخصیت اصلی داریم به اسم کاوه که شخصیت انسانی است و مثل بچه های امروزه درگیر اینترنت، تبلت و بازی های اینترنتی است، این شخصیت انسانی به همراه پدر و مادر پیش پدربزرگش رفته که جنگلبان و جانباز است.

در کنار پدربزرگ امکانات اینترنت و بازی ها وجود ندارد ابتدا فکر می کند وارد یک فضای خسته کننده شده ولی با شخصیت و حیوانی که در کنار پدربزرگ است در برابر بتمن قصه ها اتفاقاتی رخ می دهد که کاوه این اتفاقات را حل می کند. پدر بزرگ هم نقش محوری دارد که انتهای کار را جمع می کند و توضیحاتی که درباره قصه در قالب روایت داستانی بیان می کند. شخصیت دیگر «کیمیا»، خواهر «کاوه»، است. این شخصیت در اصل داستان قرار بود از قسمت هفت برگردد پیش پدر و مادرش ولی به علت جذابیت هایی که داشت ماندگار شد.

حمزه ای افزود: در هر مجموعه ای که تولید می کنم نکته ای که خیلی مهم است بحث سرگرمی بودن آن مجموعه است، بحث بعدی که مهم است بحث شخصیت هاست، چون ما در پویانمایی شخصیت ها را خلق می کنیم و این شخصیت ها وجود ندارد، همزادپنداری مخاطب با شخصیت ها خیلی مهم است. بحث بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث آموزش است، آموزش باید حتما زیر متن باشد و به هیچ عنوان نباید اشاره مستقیم بکنیم، شاید در کل یک قسمت کوچک نکته آموزشی باشد که در ناخودآگاه کودک قرار بگیرد.

وی درباره شخصیت های منفی این پویانمایی گفت: یک بتمن در قصه داریم به اسم سگا، کنسول یک بازی قدیمی است، ابتدا فکر می کردیم که شاید بچه های نسل جدید این را نشناسند ولی به عنوان یک بتمن سعی کردیم وارد قصه کنیم، کاوه داستان با هوشی که دارد نقطه ضعف های بتمن را پیدا میکنه و اخر سر بتمن را شکست می دهد و بحث نابودی جنگل و محیط زیست از بین می رود.

وی افزود: فصل دوم ادامه فصل اول است در این فصل به خاطر جذابیت هایی که این فصل داشته باشد یکسری موجوداتی را اضافه کردم که این موجودات تشکیل شده از آفت هایی که به طبیعت وارد شده و قصه بر این اساس کار می شود، این شخصیت ها در هر قسمت اتفاقاتی را رقم می زنند که وقتی مخاطب دنبال میکنه قصه را برایش تکراری نیاشد. این فصل قسمت به قسمت درحال دوبله است و پیش بینی می کنیم شهریور امسال به مرحله پخش برسد.

