به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی به همراه کارشناسان این مدیریت، با هدف توسعه و اصلاح باغ‌های انگور آسیب‌دیده از سیل سال ۱۳۹۸ و همچنین شناسایی پتانسیل منطقه جهت احداث باغ انگور به روش داربستی با استفاده از ارقام پرمحصول و بازارپسند از باغات انگور مناطق مختلف شهرستان کارون بازدید کردند.

سید نورالله موالی زاده با اشاره به اینکه سیل ۱۳۹۸ خسارت قابل‌توجهی به باغات انگور شهرستان وارد کرد افزود: ما موظفیم با شناسایی دقیق باغات آسیب‌دیده، نسبت به اصلاح و احیای آنها با روش‌های نوین مانند کشت داربستی اقدام کنیم، این روش علاوه بر افزایش تولید در واحد سطح، کیفیت محصول را نیز بهبود می‌بخشد و برداشت را آسان‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه ارقام پرمحصول و بازارپسند می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارقام سنتی کم‌بازده باشند ادامه داد: شناسایی پتانسیل منطقه برای احداث باغات جدید به روش داربستی، یکی از اولویت‌های ما در سال جاری است.

موالی زاده در این بازدید نیز بر لزوم انتقال دانش فنی به باغداران، بهبود سیستم‌های آبیاری و استفاده از ارقام مقاوم و پرثمر تأکید کردند.