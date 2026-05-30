خانواده ها، مراقبت از فرزندان خود به ویژه نوجوانان را در خصوص مصرف دخانیات جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در برنامهی پرسمان صدا و سیما با بیان اینکه ۸۰ درصد سیگاریها، مصرف سیگار را قبل از ۱۸ سالگی شروع میکنند گفت: خودمراقبتی، همدلی خانواده ها، آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی، و نظارت بر دسترسی و توزیع دخانیات از عوامل اصلی در پیشگیری از ترویج مصرف این مواد در جامعه است که نقطهی شروع این مراقبتها از خانواده هاست.
گنجی فرد افزود: با فروشگاههایی که بدون پروانه دخانیات بفروشند، برخورد خواهد شد، فروشگاههای دارای پروانه هم نباید محصولات دخانی را در معرض دید قرار دهند و نبود مراکز فروش دخانیات در حداقل ۱۰۰ متری مراکز آموزشی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین خواستار تولید محتوای آموزشی با همکاری تمامی دستگاههای فرهنگی برای افزایش آگاهی جامعه در خصوص مضرات دخانیات و افزایش نظارتها بر کاهش دسترسی نوجوانان و جوانان به این مواد شد.