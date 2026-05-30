به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تعداد مشترکان آب در کهگیلویه و بویراحمد را ۴۲۴ هزار و ۲۹۳ مشترک اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۰۸ هزار و ۹۱۸مشترک در حوزه شهری، ۸۴ هزار و ۵۰۶ اشتراک در حوزه روستایی هستند.

رضا رضایی الگوی مصرف یارانه‌ای آب در بخش خانگی استان را ۱۴ متر مکعب اعلام کرد و افزود: این رقم بالاتر از میانگین کشوری دیده شده است تا مردم به واسطه شرایط اقتصادی خاصی که دارند بهای مناسبی برای آب بپردازند.

رضایی با بیان اینکه متوسط نرخ فروش آب برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند حدود هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب است، اضافه کرد: در مقایسه با هزینه‌های واقعی تولید و توزیع آب، رقم ناچیزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در صورت راعیت نکردن الگوی مصرف و افزایش مصرف بهای آب مصرفی مشترکان پر مصرف افزایش می‌یابد ادامه داد: هدف از این طرح توجه دادن مردم و مشترکان به اهمیت وافر آب برای حیات، توسعه و آبادانی است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد مشترکان آب در کهگیلویه و بویراحمد (بیش از ۳۰ هزار نفر مشترک) تحت پوشش نهادی‌های حمایتی هستند، گفت: این مشترکان تا سقف الگوی مصرف، آب بهای آنان رایگان است.

رضایی ضمن بیان آنکه درصد کمی از مشترکان در کهگیلویه و بویراحمد مصرف بالا دارند افزود: سیاست دولت و وزارت نیرو هم‌چنان حمایت از مشترکان خوش‌مصرف است و ساختار تعرفه‌ها نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که فشار اصلی متوجه مشترکان بد مصرف باشد تا ضمن حفظ عدالت اجتماعی، زمینه مدیریت مصرف آب نیز فراهم شود.