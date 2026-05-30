فرماندار ورامین با تأکید بر برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل، از برنامهریزی برای حل مشکلات تولیدکنندگان ظرف حداکثر ۱۰ روز خبر داد و اعلام کرد با این اقدامات ظرفیت تولید شهرستان تا ۵۰ درصد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان ورامین گفت: قرار است برای حمایت از تولید کنندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان در ماه دو بازدید میدانی و دو جلسه پیگیری مصوبات داشته باشند و مشکلات و مصوبات شهرستانی حداکثر ظرف مدت ۷ تا ۱۰ روز مرتفع شود.
با رفع موانع موجود، امکان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی ظرفیت تولید و توسعه اشتغال وجود دارد.