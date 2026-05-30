پخش زنده
امروز: -
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر، نسبت به افزایش آتشسوزیها، آلودگیهای ماندگار و اختلال در زادآوری و رفتار طبیعی حیاتوحش هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی گفت: در حالی که بارندگیهای مناسب پایان سال و فصل بهار، شرایط امیدوارکنندهای را برای احیای طبیعت کشور فراهم کرده بود، وقوع جنگ تحمیلی اخیر آسیبهای گستردهای را به عرصههای طبیعی وارد کرد.
وی افزود: حملات دشمن و پیامدهای ناشی از آن، خسارتهای قابل توجهی به زیستبومهای کشور وارد کرده و روند طبیعی احیای طبیعت را تحت تأثیر قرار داده است.
حمید ظهرابی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در حوزه تنوع زیستی افزود: ایران به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی دو نقطه داغ تنوع زیستی جهان، از کشورهای مهم دنیا در این حوزه محسوب میشود و دارای ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره، ۲۶ تالاب بینالمللی و دو میراث طبیعی جهانی است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست، آتشسوزیهای گسترده، انتشار آلایندههای پایدار و ورود آلودگیها به زنجیره غذایی را از مهمترین پیامدهای زیستمحیطی جنگ عنوان کرد و گفت: برخی از این آلودگیها ممکن است بیش از ۳۰ سال در طبیعت باقی بمانند و عملکرد اکوسیستمها را مختل کنند.
ظهرابی همچنین به اثرات غیرمستقیم جنگ از جمله آلودگی صوتی اشاره کرد و افزود: این عوامل میتوانند موجب اختلال در زادآوری حیاتوحش، تغییر رفتار طبیعی جانوران، برهم خوردن مسیرهای مهاجرت و جابهجایی جمعیت گونههای جانوری شوند.
وی بر ضرورت توجه ویژه به حفاظت از زیستبومها و کاهش آثار مخرب جنگ بر طبیعت کشور تأکید کرد.