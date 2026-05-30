به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر چهاردهمین جشنواره بهار نارنج بابل گفت: چهاردهمین جشنواره ملی بهارنارنج بابل با رویکردی مبتنی بر شرایط حساس کشور و تجدید بیعت با آرمان‌های رهبری، در پارک نوشیروانی این شهر آغاز بکار کرد.

کاظمی گنجی افزود: این دوره از جشنواره با تکیه بر برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های بومی، بر همبستگی ملی تأکید دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تقارن این جشنواره با دهه امامت و ولایت و همچنین فضای خاص کشور در پی شهادت رهبر، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شد که ضمن حفظ هویت جشنواره، فضای معنوی و تعهد به آرمان‌های نظام نیز لحاظ شد.

دبیر چهاردهمین جشنواره بهار نارنج بابل گفت: افتتاح چهارمین سرای محله در بابل، برگزاری نمایشگاه‌های هنری شامل خوشنویسی و کاریکاتور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات فرهنگی این دوره از جشنواره بهار نارنج است.

کاظمی گنجی افزود: در این جشنواره تولید کنندگان ۱۰ استان کشور با برپایی ۳۵ غرفه، محصولات خود را عرضه می‌کنند.

چهاردهمین جشنواره بهار نارنج بابل تا ۱۵ خرداد در پارک نوشیروانی این شهر برای بازدید علاقمندان دائر است.