مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان، از ترسیم نقشه راه برای روستای هدف گردشگری مزار در خراسان رضوی با تشکیل هشت کمیته تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی ذوالفقاری گفت: در راستای اجرای اساسنامه تشکیل انجمن‌های میراث‌فرهنگی کشور و با هدف جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و احیای صنایع‌دستی ، انجمن میراث‌فرهنگی و گردشگری روستای مزار تشکیل شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بجستان تشکیل این انجمن را بستری قانونی برای حضور نخبگان محلی دانست و افزود : طبق ماده ۲ اساسنامه، صیانت از میراث‌فرهنگی، با مشارکت مردم امکان پذیر است و انجمن مزار به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی، بازوی مشورتی و اجرایی ما در منطقه خواهد بود.

ذوالفقاری در تشریح ساختار جدید و تصمیم گرفته شده در این زمینه گفت: برای نخستین بار، هشت کمیته تخصصی شامل «رویدادها»، «علمی-پژوهشی»، «گردشگری»، «صنایع‌دستی»، «رسانه»، «مالی»، «مشارکت‌های مردمی» و «میراث‌فرهنگی» در روستای مزار زیر مجموعه انجمن میراث‌فرهنگی این روستایی هدف گردشگری تشکیل شد تا بر اساس ماده ۳ اساسنامه، وظایف آموزشی و حفاظتی را به صورت حرفه‌ای دنبال کنند، همچنین ارکان اصلی انجمن برای یک دوره یک‌ساله تعیین شدند.

وی به مصوبه‌های عملیاتی این جلسه اشاره کرد و افزود : در راستای اجرایی شدن اهداف انجمن، مقرر شد اعضا ظرف مدت یک ماه پیش‌نویس سند توسعه گردشگری مزار را تدوین کنند. همچنین طبق ماده چهار اساسنامه، افتتاح حساب بانکی اختصاصی برای جذب مشارکت‌های مالی و هدایای مردمی در دستور کار قرار گرفت و به‌منظور رسمیت‌بخشی به فعالیت‌ها، مکان ثابت و تابلوی انجمن در روستا مستقر خواهد شد.

رسول رجایی بخشدار مرکزی بجستان نیز در نخستین جلسه انجمن میراث‌فرهنگی و گردشگری روستای هدف گردشگری مزار با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مزار گفت : ظرفیت‌های بالای این روستا در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ایجاب می‌کند که با شناسایی دقیق فرصت‌ها و تهدیدها، سندی جامع برای آینده اقتصادی و فرهنگی منطقه تدوین شود.

روستای مزار به دلیل دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال، از روستا‌های پیشرو در طرح‌های گردشگری شهرستان بجستان محسوب می‌شود و تشکیل انجمن میراث‌فرهنگی، گامی اساسی در راستای حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌های گردشگری در این منطقه است.