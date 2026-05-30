رئیس کل دادگستری گلستان از توقیف اموال ۷۴ نفر از خائنین به وطن ساکن خارج از کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دادگستری گفت: اموال ۷۴ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی که ساکن خارج از کشور هستند در استان گلستان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
حیدر آسیابی افزود: اولویت هزینهکرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستانها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاهها و مراکز خدمات عمومی است.
آسیابی گفت: اموال این افراد شامل حسابهای بانکی، خودرو و املاک ثبتی است که شناسایی و همه توقیف شده است.
وی ادامه داد: این افراد که همگی خارج از کشور سکونت دارند، در جریان رصدهای اطلاعاتی و همکاری مشترک نهادهای امنیتی و قضایی شناسایی و اموال آنان با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این مرحله مجموعهای از داراییهای مالی و ثبتی این افراد از جمله حسابهای بانکی، خودروهای متعلق به متهمان و اموال و داراییهای ثبتی ثبتشده این افراد در داخل کشور شناسایی شده و فرآیند انسداد داراییها در سامانههای بانکی و ثبتی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: همه داراییها و حسابهای این افراد توقیف شده و هرگونه نقل و انتقال مالی برای آنها ممنوع و پرونده آنها در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است.