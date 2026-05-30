تیم ملی والیبال برای برگزاری اردوی برون مرزی و حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها راهی برزیل شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

مردان والیبال ایران صبح امروز تهران را به مقصد برزیل ترک کردند تا یک هفته پیش از شروع مسابقات در این کشور اردو بزنند و دو دیدار تدارکاتی و دوستانه نیز با تیم ملی والیبال برزیل برگزار کنند.