به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پنجمین دوره مسابقات آزاد پاکت بیلیارد شمالغرب کشور در رشته تن بال بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ورزشکار و دهه امامت و ولایت در میاندوآب برگزار شد

این مسابقات با شرکت ۵۴ ورزشکار از شهرستان‌های میاندوآب، تکاب، اهر، مراغه، تبریز، خوی، بناب، شاهین دژ و عجب شیر به میزبانی میاندوآب در باشگاه فرهنگی ورزشی بیلیارد المپیک برگزار شد؛ که در نهایت نفرات برتر بترتیب فرشاد قصاب زاده از تبریز مقام اول رضا نوروزی از شاهین دژ مقام دوم میرولی حسینی از خوی و مهران مجیدی از بناب مقام سوم مشترک را کسب کردند.